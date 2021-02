Effectieve hulp inwoners met schulden

3 februari – Vorig jaar zijn 72 inwoners via het gemeentelijke hulpprogramma Vroeg Eropaf geholpen met betaalachterstanden om groeiende schulden te voorkomen. Het gaat daarbij om betaalachterstanden voor eerste levensbehoeften, zoals elektriciteit, water, huur en zorgverzekering.

Met de proef in 2020 liep de gemeente vooruit op een wetswijziging per 1 januari waardoor vroegsignalering een wettelijke taak van gemeenten is en structureel onderdeel van de financiële hulpverlening.

Wethouder Nadine Stemerdink: ‘Ik ben blij dat we zoveel inwoners hebben kunnen behoeden voor grotere geldproblemen en de stress die daarmee gepaard gaat. Als je gas, licht, water of zelfs de huur niet meer kan betalen, dan heb je hulp nodig. Als gemeente staan we voor hen klaar’.

Gratis mondkapjes voor 3000 inwoners

En verder besloot de gemeenteraad dat inwoners met een laag inkomen in februari gratis 3 wasbare mondkapjes krijgen. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering aan een motie. Het gaat om bijna 3000 inwoners met een Ooievaarspas.