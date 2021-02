Spoeddebat: wie bepaalt prioriteiten gemeente?

4 februari – Zwaaiend met de gemeentewet in de hand willen Gemeentebelangen en D66 een spoeddebat over het stellen van de prioriteiten in dit jaar. De partijen zeggen dat het College daar niet alleen over gaat, zoals het in een Raadsbrief stelt. ‘Als kaderstellend orgaan moet de gemeenteraad op zijn minst ook over de prioriteitstelling van de gemeente gaan’, verdedigt GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg de aanvraag mede namens D66. Het spoeddebat zou dinsdagavond 9 februari moeten plaatsvinden.

Met hun snelle actie willen zij zien te voorkomen dat de gemeenteraad pas op 9 maart over de prioriteitstelling een uitspraak kan doen. Een eerdere gelegenheid doet zich vergadertechnisch niet voor.

‘Daarmee is dan weer een kostbare maand verstreken in 2021’, zegt Rozenberg. ‘En in die maand opereert het college dan vanuit zijn prioriteitsstelling in plaats van die van de raad. In de vergadering van gisteravond heeft wethouder Kist verwezen naar de prioriteitstelling van het college dat zaken niet kunnen worden opgepakt. Hij heeft ook genoemd dat de raad de prioriteiten bepaalt. Versnelling is noodzakelijk om te voorkomen dat het college zich gaat verschuilen achter een prioriteitstelling die niet in de raad is besproken’.