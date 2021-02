Prominent jubileum van molen ‘De Vlieger’

6 februari – Met een verschil in leeftijd van bijna 398 jaar staat een meisje voor de grote jaarcijfers van molen De Vlieger in Essesteyn die dit jaar prominent jubileert. De peuter heeft nog geen idee van de eeuwenlange geschiedenis die de molen zo sterk aan Voorburg verbindt. Om in die leegte te voorzien publiceert de Historische Vereniging over enkele maanden een boek over De Vlieger die op de huidige locatie terecht kwam na een spectaculaire verplaatsing – ruim dertig jaar geleden – vanaf de Allard Piersonkade.

Diezelfde molen dreigde 60 jaar geleden gesloopt te worden maar enkele krijgshaftige Voorburgers gingen de strijd aan tegen dwalende gemeentebestuurders om afbraak te voorkomen. En dat lukte. Dat wapenfeit geldt nog altijd als begin van de stichting ‘Mooi Voorburg’. Misschien een idee voor diezelfde stichting om het enigszins versleten bord bij de molen te vervangen voor iets mooiers dat ook recht doet aan de statuur van de molen en nog net op tijd klaar is voordat het jubileum in mei officieel wordt gevierd.