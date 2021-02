Bom opgekropte energie ontploft in sneeuw

8 februari – Het was een weekeinde zoals de meeste kinderen nog nooit hadden meegemaakt. Ontelbare mooi kiekjes zijn er dan ook gisteren geschoten voor het familiealbum. Wat een uitbundigheid overal in de sneeuw, zoals we o.a. zagen in het Sytwendepark waar de heuvels topdrukte te verwerken kregen. Het leek op een bom van energie die tot ontploffing kwam. Glijden, schreeuwen, vallen, klimmen en zwaaien van plezier. Eindelijk kreeg die opgekropte corona-energie weer eens de vrije loop, of het nu -13 graden gevoelstemperatuur was of niet. Feest in de sneeuw. Enkelen kozen voor de ‘waterslee’ en hadden het rijk alleen. Onderweg kom je ook vanzelf een vader tegen die twee kinderen met paraplu in een krat op de slee trekt. In straten heerste rust zoals in de Van der Palmstraat, de Laan van Leeuwesteyn en de Rodelaan. En op het Oosteinde werd een serieuze poging gedaan om het fietspad schoon te ploegen. Die besneeuwde palm in de tuin aan het Oosteinde heeft het even zwaar maar komt er wel weer bovenop. En na afloop wachtte thuis hete chocolademelk, waarbij de sneeuwpop ter sprake kwam die stilletjes aan het zoomen was met collega-poppen in de regio.