HTM zet pekeltram in voor schone rails

9 februari – Opzij voor de pekeltram! Voor het eerst zagen we dit voertuig met lijnnummer 75 rijden dat ook niet zomaar uit de remise komt. De nood moet dan hoog zijn. De kleur van de pekeltram wijkt af van de HTM-huiskleur en is daardoor des te opvallender. In de nacht van zaterdag op zondag werd de pekeltram voor het eerst ingezet. Het model is die van een oude reizigerstram speciaal omgebouwd om pekel over de rails te strooien die uit tanks binnenin komt. Niettemin zagen we enkele trams vastlopen bij wissels. De vorst was te heftig.