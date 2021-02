Dispensatie voor knotwilgenkapper

10 februari – Het lijkt het op dat ook de knotwilgenkapper zijn vak tijdelijk niet mag uitoefenen. Wat een onstuimige haardossen zien we in het polderlandschap bij de molen. Vroeg februari is bij uitstek de tijd om te gaan knotten, maar om nu met een laddertje en grote tang tegen de stam aan te leunen vraagt om enige dispensatie. Nog net voor we te maken kregen met deze golf van sneeuwval en vorst waren de wilgen op de Overburgkade wel keurig ‘gekapt’.