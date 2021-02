12 februari – In de meeste gevallen gaat het goed maar soms ga je door het oog van de naald bij het naar beneden scheren op de slee. De vaart komt er goed in en remmen lukt niet meer. Zoals deze jongen die aan de voet van de heuvel keihard tegen een hek tot stilstand kwam. Hulpdiensten waren er snel bij en de schrik bij andere jongens en meisjes zat er meteen in.

