Politie wacht op ambulance

13 februari – Het ziet er enigszins hulpeloos uit op deze foto die rond het middaguur werd gemaakt. Er ligt een bejaarde man midden op straat toegedekt met isolerend folie en een deel van een uniform als provisorisch kussentje. Vier politiemensen wachten op de ambulance. Dat duurt toch nog wel even terwijl de brandweerkazerne waar ambulances staan slechts enkele honderden meters verderop is. De weg (Mgr Van Steelaan) richting Leidschendam wordt afgesloten voor alle verkeer. Details over het gebeurde zijn (nog) niet bekend.

