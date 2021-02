De laatste ronde met sneeuw- en ijspret

14 februari – Waar in Voorburg maar ijs te vinden is daar gaan ook vandaag weer de ijzers onder. Deze zondag kan het nog volop maar vanaf morgen wordt het ijs al stroever als de dooi inzet en al het wit wat we nog zien langzaam als sneeuw voor de zon verdwijnt. Het is als een bel voor de laatste ronde. Voorlopig? Ap de Heus maakte de bovenste foto bij het Noteboompark en de andere foto is van een bewoner van de Vijverhof. Schaats- en ijspret voor tien nog even.