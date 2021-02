Deel-e-scooters komen er ook hier aan

16 februari – Vanaf dit voorjaar kan ook in onze gemeente gebruik gemaakt worden van deel-e-scooters. Daarover worden afspraken gemaakt met de aanbieders Felyx en GO Sharing voor een proef van 2 jaar. Op deze manier wil de gemeente ervaring opdoen met deze nieuwe vorm van deelvervoer. Daarnaast maakt de gemeente met openbaar vervoerbedrijven HTM en EBS afspraken over locaties voor deelfietsen in de gemeente, met name rond openbaar vervoer haltes en stations. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Hiermee maken we het onze inwoners makkelijker om van a naar b te gaan binnen onze gemeente maar ook daarbuiten naar Den Haag en Rijswijk. Tegelijkertijd wordt onze gemeente beter bereikbaar voor inwoners uit deze omringende gemeenten’.