Meepraten over OV rond 25.000 woningen

17 februari – In een brief aan o.a. bewoners van Voorburg-West, het Stationsplein en Herenstraat met omgeving wordt gevraagd om deel te nemen aan de besprekingen over o.a. de light-railverbinding tussen Den Haag centraal en station Voorburg. In Voorburg heeft die treinverbinding al geleid tot stevig protest, Een actiegroep heeft in korte tijd al meer dan 1000 handtekeningen weten te vergaren. Het gaat voor de overheden om te beginnen om discussie over milieueffecten en welke investeringen aan de orde zullen zijn.

Tot 2040, aldus de betrokken overheden waaronder de gemeente Leidschendam-Voorburg, worden bij station Laan van NOI en in de Binckhorst 25.000 woningen gebouwd en werk verschaft voor 30.000 mensen. Het openbaar vervoer moet op die enorme ontwikkeling worden ingericht. Tot 1 maart a.a. kan men zich aanmelden voor zitting in een bewonersplatform. Op de site info@binckhorstbereikbaar.nl staat nadere informatie.