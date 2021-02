Leerstoel afdankertje na eerste schaatsles

18 februari – Deze stoel is een achterblijvertje op het nog smeltende ijs in de vijver langs de Prins Bernhardlaan. Misschien is het eerder een afdankertje geworden na bewezen dienst van het hiermee hebben kunnen oefenen met de beginselen van het schaatsen. Nu gaat deze leerstoel roemloos ten onder terwijl het voor de leerling een houvast betekende op het gladde ijs. Wie is die leerling? Misschien goed om de stoel nog even op te vissen. Met dank voor de leuke les.