Aad Agterdenbosch jubileert: 50 jaar makelaar

22 februari – De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) afdeling Haaglanden feliciteert de Voorburgse collega Aad Agterdenbosch met zijn 50-jarig makelaarschap.

Wethouder Astrid van Eekelen bezorgde hem een bloemenhulde namens het gemeentebestuur. Agterdenbosch begon zijn carrière in 1964 bij De Burcht Makelaars- en Assurantiekantoor en is op 17 februari 1971 beëdigd als makelaar-taxateur.

Vijf jaar later startte hij onder eigen naam Agterdenbosch Makelaars in Voorburg, enkele jaren later gevolgd door een overname van De Burcht. Naast het runnen van zijn eigen kantoor, heeft de jubilaris ook nog diverse functies binnen de landelijke NVM o.a. als vice-voorzitter, voorzitter Vakgroep NVM Wonen en secretaris van de NVM Holding.

Daarnaast is hij ook examinator en Bestuurslid van de Examencommissie NFM geweest, Ambassadeur van Funda, voorzitter van de Winkeliers-vereniging Oud Voorburg en nog steeds betrokken bij de winkelpanden in het huidige Huygenskwartier. In november 2012 werd Agterdenbosch pauselijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de parochies en het kerkelijk vastgoed in onze regio. Bij die gelegenheid speldde pastoor Wim Bakker hem toen onder grote dankzegging de bijbehorende versierselen op.