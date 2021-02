Ambassadeur Stichting Erfgoed Prinses Marianne

23/24 februari – Stichting Erfgoed Prinses Marianne heeft stadsgenoot Marianne Knijnenburg benoemd tot Ambassadeur. Mevrouw Knijnenburg – onder meer bekend als oud-presidente van de ‘Lions Club Voorburg Prinses Marianne’– gaat waar mogelijk de aandacht vestigen op het bijzondere leven van deze prinses der Nederlanden. Het bestuur van de Stichting vindt dat de titel Ambassadeur haar toekomt door het in woord en daad levend houden van de gedachtenis aan de veel besproken Oranjetelg (1810-1883).

Diverse jaren verscheen onder leiding van mevrouw Knijnenburg in Leidschendam-Voorburg de ‘Lions Goede Doelenkrant’ waarmee in de voetsporen getreden werd van prinses Marianne die in haar leven eveneens vele schenkingen voor goede doelen deed. Enkele voorbeelden daarvan zijn het orgel (foto) van de Voorburgse Oude Kerk en de financiering van het gemeentehuis aan de Herenstraat. Voor het beeldje van prinses Marianne bij die kerk kreeg mevrouw Knijnenburg (links) als eerste binnenlandse Ambassadeur het titelbord uit handen van Stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte. ‘Met alle kennis en kunde over prinses Marianne zien we u als een welkom boegbeeld’.Met de ere-titel van Ambassadeur in de hand gaat mevrouw Knijnenburg de vorig jaar in Voorburg opgerichte Stichting Erfgoed Prinses Marianne helpen bij het vergroten van de bekendheid en het o.a. oproepen van mensen zich als donateur aan te sluiten. ‘Mijn uitgangspunt daarbij zal steeds de borging zijn van Marianne’s erfgoed’, zegt zij.

Inmiddels heeft de Stichting van overheidswege de belangrijke status van Culturele ANBI verkregen, waardoor giften en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Zie ook de website: www.erfgoedprinsesmarianne.nl. (Foto’s boven Ronald Meekel). Hieronder het kasteel dat de prinses bouwde in het Poolse Camenz. Nu wordt dat met Europese subsidie gerenoveerd. Marianne wordt in Camenz zowel door het stadsbestuur als de bevolking nog steeds gezien als ‘hun prinses’.De foto komt uit de collectie Kees van der Leer.