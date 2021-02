Sloop Total-gebouw duurt 5 maanden

27 februari – Vanaf 1 maart beginnen de voorbereidingen voor de sloop van het Damsigt-Gebouw (voormalig Total-kantoor) bij de tankstations aan het Oosteinde. Eerst wordt in het gebouw asbest gesaneerd en vinden er binnen sloopwerkzaamheden plaats. Op en rond het terrein worden bomen gekapt. De werkzaamheden duren vier tot vijf maanden. Op de vrijgekomen grond komen woningen en bedrijven. Het gebouw staat al ruim tien jaar leeg. Destijds was er sprake van dat hier het nieuwe gemeentehuis inclusief raadzaal zou worden ondergebracht. Een plan daartoe sneuvelde in de gemeenteraad en werd voor nieuwbouw van het stadskantoor in Leidschendam gekozen.