Debuut pastoor Bakker als televisiepriester

28 februari – Pastoor Wim Bakker (Martinus-parochie Oosteinde) had vandaag zijn debuut als een vaste televisie-priester. Dat gebeurde met een uitzending vanuit de Bonifatius-parochie in buurgemeente Rijswijk. De keuze van tv-priesters ligt onder meer bij de KRO. Een aantal keren per jaar zal op Bakker een beroep worden gedaan. Hij gaat dan tevens akkoord met het heel vroeg opstaan op zondag want om 06.00 uur staat de tv-ploeg al voor de deur om de uitzending later die ochtend voor te bereiden. De pastoor kreeg zowel vanuit de parochie als katholiek Nederland complimenten voor het debuut.