Herenstraat-ondernemer in RTL-verkiezingsdebat

1 maart – Het Voorburgse horeca-echtpaar Pieter en Sandra Mooij van café-restaurant 1723 in de Herenstraat stond gisteravond tijdens het verkiezingsdebat van RTL oog in oog met minister Wopke Hoekstra (CDA). Beiden vertellen de bewindsman wat hen in deze Corona-crisis als ondernemers goed dwars zit. Het echtpaar moet een deel van de verkregen noodsteun terugbetalen omdat ze afhaalmaaltijden zijn gaan maken. Wat zij daaraan verdienen wordt in mindering gebracht op de verkregen noodsteun. Dat schiet niet op en ontmoedigt pijnlijk. ‘Superfrustrerend’, zegt Hoekstra met zweet op de lip, ‘ik zeg u heel eerlijk, we hebben heel veel geld vrijgemaakt, maar lossen niet alles op’.