Donateurs-actie voor erfgoed prinses Marianne

3 maart – De Stichting Erfgoed Prinses Marianne begint een campagne om donateurs te krijgen. Secretaris Kees van der Leer is de coördinator van de actie. Niet verwonderlijk want geen ander in Voorburg (en naar alle waarschijnlijkheid ook daarbuiten) weet zoveel over het leven van de prinses als hij. Van der Leer schreef er boeken over, bezocht plaatsen in Duitsland en Polen waar de voetsporen van Marianne liggen en houdt in den lande lezingen over haar. ‘In de geschiedschrijving staat Prinses Marianne te boek als ‘het zwarte schaap van Oranje’ die men maar beter kan doodzwijgen’, zegt Van der Leer.

‘Dat beeld wordt tegenwoordig als iets van toen en niet terecht gezien. Steeds meer blijkt dat deze dochter van Koning Willem I een bijzondere vrouw en moeder was met levensopvattingen waarmee zij haar tijd ver vooruit was. Met name haar kunstzinnigheid, het beheren van een grote collectie schilderijen en haar toegankelijke museum, waren opmerkelijke kwaliteiten naast haar grote maatschappelijke betrokkenheid en liefdadigheid’.

Binnenkort geeft de stichting een eerste Nieuwsbrief uit met interessante informatie over Marianne. Donateurs krijgen die Nieuwsbrief toegezonden. Van der Leer: ‘Ik weet dat veel mensen, ook juist in Voorburg, belangstelling hebben voor het bijzondere leven van hun voormalige stadsgenote. Daarover wordt steeds meer bekend. We hebben dan ook allerlei plannen maar de stichting kan die pas goed realiseren als die mede met donaties worden ondersteund. Dus mijn hartelijke oproep: Voorburgers, word donateur. Dat kan via secretariaat@erfgoedprinsesmarianne.nl.’.

Van der Leer gaf zich op als donateur van de stichting op en staat daarmee op een gedeelde eerste plaats met het echtpaar Tres en Jan van Wissen. Mevrouw Van Wissen twijfelde geen seconde twijfelde toen haar gevraagd werd donateur te worden. Wie volgen er? De bijdrage die van donateurs gevraagd wordt is minimaal 25 euro. Op de site www.erfgoedprinsesmarianne.nl staan de doelstellingen van de stichting met ANBI-status omschreven. Daarmee worden donaties of giften fiscaal aftrekbaar.