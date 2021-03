Acht van de 1.097 kandidaten uit Voorburg

4 maart – Voor zover VoorburgInsite heeft kunnen bekijken komen acht van de 1.097 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen uit onze gemeente. Zij staan geboekt voor acht van de dertig deelnemende partijen. Het zijn allemaal mannen.

Harm Beertema (PVV) plaats 16

Mahjoub Mathlout (D66) plaats 36

Paul Smulders (GroenLinks) plaats 8

Hans-Peter Klazenga (Code Oranje) plaats 15

Michal Hajkowski (Nida) plats 24

Angiolini Trapanese (Splinter) plaats 4

Dirk Jan Keijser (Oprecht) plaats 2

En dan nog een geboren Voorburger in de persoon van de 27-jarige Manitou Jansen, de kleinzoon van de veel besproken oud-wethouder en raadslid Piet Jansen (Onafhankelijken). Manitou die in Voorburg opgroeide maar nu als woonplaats Nieuwe Pekela heeft, staat op plaats nummer 5 van Lijst Henk Krol. Hij werd geselecteerd uit een groep van circa 30 kandidaten die zich hadden aangemeld. Hier staat Jansen in het gebouw van de tweede Kamer waar hij stage loopt. LHK-Partijvoorzitter Pieter Bogaardt, zoon van Rijswijks oud-burgemeester Archibald Bogaardt noemt de jonge Jansen een veelbelovend talent. Manitou is oud-Havoleerling van Dalton Voorburg en behaalde het Bachelordiploma Media & Entertaiment.