Herhaling blunder 1867 Hofwijck bespaard

7 maart – Wordt de nieuwe lightrail gepland door de tuin van Hofwijck of niet? Nee en het is precies zoals de verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen, al eerder had verklaard. De gezamenlijke opdrachtgevers van dit project vinden dat de buitenplaats niet opnieuw door de aanleg van een spoorlijn zou moeten worden doorsneden – dat gebeurde al in 1867, waardoor de helft van het monument verloren ging door wegaanleg. Een historische blunder van formaat. In een lang verwachte Nota over het project staat ondubbelzinnig: ‘De cultuurhistorische waarde en status van Hofwijck met tuin worden gewaarborgd; aantasting ervan is niet aan de orde.’

In een verklaring wordt gezegd dat Hofwijck vanaf het begin van dit traject gekozen heeft voor het overlegmodel. In gesprekken met alle bij dit project betrokken partijen is het belang van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck als hoogwaardig en onvervangbaar rijksmonument naar voren gebracht. Harry Kortman, voorzitter Vereniging Hofwijck: ‘We hebben de partijen uitgenodigd voor werkbezoeken en zij hebben met eigen ogen de unieke buitenplaats kunnen aanschouwen. Dat heeft gewerkt’. Luchtfoto Google Earth. Foto Hofwijck, Charles Groeneveld.