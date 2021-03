Schaken rond sociale woningen Schakenbosch

Waar gaat het om? In juli vorig jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken om 30% sociale woningbouw op Schakenbosch te realiseren. Een amendement van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks werd met 18 tegen 17 stemmen aangenomen. In het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt echter slechts 5% sociale woningbouw gerealiseerd.

8 maart – Raadslid Arnold Brans GBLV/Gemeentebelangen, richt vuurpijlen op het college van B&W. Hij beweert met stelligheid dat een vorig jaar aangenomen amendement over nieuwbouw Schakenbosch niet wordt uitgevoerd door het college. Brans: ‘Als inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad daar niet meer zeker van zijn, dan slaat de willekeur toe en hoeft het college zich dan niks meer aan te trekken van een aangepast raadsbesluit. De bestuurscultuur in deze gemeente waarin het college zelf prioriteiten bepaalt en waar een raadsbesluit zomaar terzijde wordt geschoven, is stuitend’.

