Superclub VOLEVO verder in de lift

9 maart – Voor zover niet bekend staat VOLEVO voor de afkorting van Volleybal Leidschendam Voorburg, in 2019 ontstaan door de fusie van de verenigingen GSC Volleybal (Leidschendam) en VV Haaglanden (Voorburg). VOLEVO is vorige zomer door de Nederlandse Volleybalbond aangewezen als superclub. Dat betekent dat de club twee jaar geld krijgt om een professional aan te stellen die de vereniging helpt op hoger niveau te komen. En die professional is Pim Scherpenzeel (56) uit Alphen a/d Rijn sinds zijn afstuderen aan de HALO actief volleybaltrainer is. Hij was o.a. bondscoach van het Nederlands damesteam zitvolleybal.