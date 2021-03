Uitbreiding terrassen opnieuw mogelijk

10 maart – Geopende terrassen, was het alvast maar zo ver. Er wordt wel aan gewerkt bij de gemeente. Zodra een versoepeling van de coronamaatregelen die ruimte biedt worden tijdelijke terrasuitbreidingen tot 1 november toegestaan met een versnelde procedure. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘De uitbreiding van de terrassen in 2020 was een succes. Om horecaondernemers ook dit voorjaar en in de zomer extra te ondersteunen mogen ze hun terrassen weer uitbreiden. Daarnaast heeft het een positief effect op de levendigheid in de winkelgebieden. Dit geldt ook voor sportverenigingen’. Een horecaondernemer moet voor terrasverruiming wel vergunning aanvragen. Ondernemers die vorig jaar terrasuitbreiding hadden, zoals die op het Stationsplein (foto Hilbert Krane) worden benaderd zodat de aanvraag hen minder tijd kost’.