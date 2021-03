Na 65 jaar eindelijk nieuwbouw Veurs College

12 maart – De bouw van het nieuwe Veurs Voorburg aan de Delflandlaan is eindelijk begonnen, vijftien lange onderwijsjaren na het besluit tot nieuwbouw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bestuurders en leraren van de school staan te springen om in 2022 het inmiddels 65 jaar oude pand aan de Van Horvettestraat in te ruilen voor een nieuw gebouw. Er werd feestelijk stilgestaan bij de start. Eerstejaars leerlingen Celinio Mangrey en Linda Rozenburg gaven het symbolische startschot onder toeziend oog van Remco Hulsbergen en Korneel van den Bulck (schooldirectie Veurs Voorburg) en Peter Lamers, bestuurder Scholengroep Spinoza.

Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan 400 mbo-leerlingen met diverse praktijklokalen, een inpandige gymzaal, een wijkrestaurant en een winkel. De centrale aula vormt het hart van de school en is direct verbonden met het schoolplein dat aan het nieuwe Rijnlandpad komt te liggen. De oplevering staat gepland op 8 april 2022 en in de zomer van 2022 vindt de verhuizing plaats om klaar te zijn voor het schooljaar 2022-2023.