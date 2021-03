Van deze mensen moeten we het hebben

13 maart – Voorafgaand aan het volgende week stemmen voor politieke kandidaten hebben veel inwoners via het gemeentelijk stimuleringsprogramma Vliet Awards 2021 hun stem uitgebracht op hun plaatselijke niet-politieke-favoriet. Zo werd de Voorburgse Luca Cantineau de ‘Sporter van het jaar’. Hij scoort als scheidsrechter goed in het betaald voetbal. Judoka Chevelle Fransen is ‘Sporttalent van het jaar’ en staat internationaal op de kaart. HSV Catch Softbal Junioren 1 is uitgeroepen tot ‘Sportteam van het jaar’. De aanmoedigingsprijs voor de ‘onbeperkte topper sport’ gaat naar Angelo Smit.

Buddy Ruud van der Meulen is ‘vrijwilliger van het jaar’. Hij zet zich al 17 jaar in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Femke Bulthuis is ‘jonge vrijwilliger van het jaar’. Ze staat elke week klaar voor de kinderen die komen tafeltennissen. De publieksprijs ‘onbeperkte topper vrijwilliger’ gaat naar Caitlen Mellor, keeper/trainer LGhockey. Caitlen hockeyt vanaf jonge leeftijd bij Cartouche. Hospice het Vliethuys is uitgeroepen tot ‘vrijwilligersorganisatie van het jaar’. De vrijwilligers zijn ondanks Corona steeds blijven komen. Het hospice bestaat 20 jaar. De Vliet Awards zijn een blijk van waardering voor mensen die zich binnen de gemeente extra inzetten en opvallen door hun hulp aan anderen of sportprestatie.