Op zoek naar de nazaten familie Narcis

14 maart – Je moet het maar weten. In park Vreugd en Rust groeien en bloeien liefst 30 van de 85 internationaal geregistreerde soorten narcis. Best indrukwekkend maar het kan nog sterker. Voor de oudste gekweekte narcis gaan we 420 jaar terug in de tijd naar 1601 toen de ‘dubbelekampernelle’ het licht zag. Deze narcis is te zien in de Hortus Bulborum in Limmen. Maar met die 30 soorten die we in park Vreugd en Rust moeten we al dik tevreden zijn. Stichting ‘Mooi Voorburg’ en de gemeente hebben een wandelroute uitgezet langs al die soorten en kenmerken van dien. In een folder met beknopte informatie is de narcissenroute uitgetekend. ‘Met (klein)kinderen wordt het een avontuur om telkens de volgende genummerde steen, waarbij de gemeente ook nog eens een paaltje heeft gezet, te zoeken’, zegt secretaris Lodewijk van Vliet van de stichting. De folder is te downloaden via de website mooivoorburg.nl en daar staat ook informatie over hoe de folder kan worden besteld.