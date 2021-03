Schuift het in coalitie naar vier uit dertig?

15 maart – Wie gaat het worden en waarom? Gaan we voor de grote jongens of krijgen de nieuwkomers een kans? Met welke partij bereiken we echt iets wat we willen? De kiezer is aan het woord. Met de affiches van 30 partijen op het bord wordt het de zwevende kiezer niet makkelijk gemaakt. Ook voor politici wordt het na 17 maart niet eenvoudig. Welke coalitie dient zich aan? RoomsRood samen ligt niet voor de hand. RechtsLinks deze keer wel. VVD samen met de SP bijvoorbeeld. Schuiven CDA en PvdA aan? En weet wat landelijk gebeurt hoeft nog geen zelfde vertaling te zijn naar lokaal. Tot 21.00 uur mag er woensdag gestemd worden lezen we onderin. Voor de tijd tussen stembus en woonadres geldt de avondklok dan even niet.