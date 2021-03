Kunstenaar zaait verwarring bij toeschouwer

17 maart – Zodra Museum Swaensteyn weer opent is daar de tentoonstelling Frans Bleiji. Spel van kleur en schaduw, trompe-l’oeil en stillevens is te zien. Zijn realistische schilderijen vangen een moment in de tijd. De afgebeelde objecten zijn zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. Op het eerste gezicht is het vaak niet duidelijk of het nu echt is of toch niet.

Herkenbaar in het werk van Frans Bleiji is het oude speelgoed, waardoor veel van zijn schilderijen een nostalgisch verhaal vertellen. Ook de ‘kastjes’ komen vaak terug in zijn werk. Door de schaduwwerking lijkt het net of de objecten zo van de plank te pakken zijn, maar elk paneel is maar 12 mm dik. Bleiji creëert driedimensionale vormen op het platte vlak. Deze trompe-l’oeil schilderijen zijn gemaakt om verwarring te zaaien bij de toeschouwer.

Frans Bleiji is autodidact en werkt volledig op gevoel. Hij creëert een compositie in zijn atelier die bestaat uit verschillende attributen en geeft dat weer op het doek. Zijn schilderijen bevinden zich in particuliere collecties in Nederland, België, Frankrijk en Italië.