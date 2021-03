Weekeinde van verkennen in stralend winkelpaleis

20/21 maart – Dit is het eerste weekeinde voor de Mall of the Netherlands sinds de stille opening op donderdag. Het is nog niet allemaal af. Een groot feest houden we nog tegoed, zo heet het. Als de mondkapjes af mogen. Maar er is al genoeg te zien en dat wordt benut door nieuwsgierigen. Veel kijkers dus maar allerminst allemaal kopers. Die gaan eerst voor de verkenning. Alles in de Mall is groot, hoog en feestelijk van kleur met alle designs van dien. Een commercieel paleis om in te verdwalen en ogen te kort komen. Bijna alle van de 240 ‘winkels’ met vooral glazen entrees zijn klaar voor het kopende publiek en vechten om aandacht. Voor de kinderen is het dikke pret in de glijbaan met de contouren van een kat. De Mall is gemaakt voor ruim een miljoen bezoekers per maand en heeft circa 600 miljoen euro aan bouwkosten gekost. De bioscopen en food courts zijn nog niet geopend.