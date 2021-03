Popelen van ongeduld om bouw voltooid te zien

23 maart – Nu gaat het wel heel hard met de bouw van het project ‘CBS’, zoals we het maar vernoemen naar de locatie waar de statistici bijna 50 jaar hun werk deden. De woningen krijgen strakke vorm en op de woontoren verrijst de laatste etage. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het project niet de boeken ingaan als het meest voortvarendst qua ontwikkeling. Dat duurde namelijk nogal even voordat alle partijen het eens waren over hoe, wanneer en voor wie te gaan bouwen. En nu, enkele jaren verder, popelen de eerste bewoners van ongeduld om hun intrek te kunnen nemen. Dat wordt na de zomer.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink