Stemerdink eerste niet VVD-burgemeester Voorschoten

23 maart – Op deze foto staat wethouder Nadine Stemerdink (links) samen met haar collega Astrid van Eekelen nog tussen leerlingen van school De Tandem om deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. Een van de laatste actiefoto’s van Stemerdink (PvdA) in Voorburg want zij wordt op 17 mei geïnstalleerd als burgemeester van Voorschoten. Gefeliciteerd. Het is de eerste keer dat die gemeente een burgemeester van PvdA-huize krijgt. Stemerdink (42) sluit aan bij een rij van uitsluitend VVD-burgervaders. De sollicitatieprocedure begon in november vorig jaar. Voorschoten is niet helemaal onbekend terrein voor haar. Als wethouder van sociale zaken deelde zij het ‘sociale loket’ van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In 2023 gaat dat veranderen, dan gaat Voorschoten daarin samenwerken met Leiden.