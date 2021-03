Attentie gemeente voor onderhoud parken

24 maart – Complimenten van een lezer voor stichting ‘Mooi Voorburg’ die het initiatief van de Narcissenroute door park Vreugd en Rust nam en waarbij de gemeente met wegwijspaaltjes inhaakte. Een bericht hierover stond eerder op Voorburg Insite. ‘Met plezier heb ik de route gelopen’, zegt een lezer (naam bij redactie bekend), ‘maar waar ik me al vaker aan heb gestoord zijn de slecht onderhouden wandelpaden in het park. Als het even geregend heeft is het blubberen geblazen met name door de sporen die voertuigen achterlaten. Kan de gemeente daar beter op letten?’. De redactie heeft de lezer geadviseerd om een brief te schrijven naar de gemeente als eigenaresse van het park. We hebben de situatie bekeken en ja het kan allemaal beter onderhouden worden. Zo ook het hek aan de kant van het Oosteinde dat begint te wijken. Een bewoner van historisch Voorburg maakte ons er op attent. Ook hier is onderhoud en zorg aan de orde. Dan blijft Voorburg ook in en rond de parken mooi. Zeker nu het ‘buitenseizoen’ nadert en bezoek aan de parken zal toenemen.