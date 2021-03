Een kijkje in de stembus van Voorburg

26 maart – In de Volkskrant van vandaag zien we een overzicht van hoe er in Voorburg gestemd werd in het voormalig Servicecentrum (1), in de Maartenshal (2) en op stembureau Jezus geeft rust (3). Kijk zelf voor een lokaal en landelijk totaalbeeld op volkskrant.nl/stembureau

(1) Hier stemden 1537 mensen op woensdag VVD 455 (30%)

455 (30%) D66 418 (27%)

418 (27%) PVV 89 (6%)

89 (6%) VOLT 87 (6%)

87 (6%) GL 73 (5%)

73 (5%) FVD 65 (4%)

65 (4%) PVDA 64 (4%)

64 (4%) PVDD 63 (4%)

63 (4%) CDA 62 (4%)

62 (4%) JA21 38 (2%)

38 (2%) SP 37 (2%)

37 (2%) COORANJE 15 (1%)

15 (1%) CU 15 (1%)

15 (1%) 50PLUS 11 (1%)

11 (1%) BIJ1 11 (1%)

11 (1%) DENK 7 (0%)

7 (0%) BLANCOZV 4 (0%)

4 (0%) SPLINTER 4 (0%)

4 (0%) JONG 3 (0%)

3 (0%) OPRECHT 3 (0%)

3 (0%) BBB 2 (0%)

2 (0%) PIRATEN 2 (0%)

2 (0%) SGP 2 (0%)

2 (0%) LIBERP 1 (0%)

1 (0%) NIDA 1 (0%)

1 (0%) NLBETER1 (0%)

(1) Voormalig Servicecentrum Voorburg op maandag Hier stemden 483 mensen. VVD 139 (29%)

139 (29%) D66 105 (22%)

105 (22%) CDA 56 (12%)

56 (12%) PVDA 34 (7%)

34 (7%) PVV 32 (7%)

32 (7%) PVDD 21 (4%)

21 (4%) SP 21 (4%)

21 (4%) GL 18 (4%)

18 (4%) JA21 12 (2%)

12 (2%) FVD 11 (2%)

11 (2%) CU 10 (2%)

10 (2%) VOLT 9 (2%)

9 (2%) BIJ1 2 (0%)

2 (0%) BLANCOZV 2 (0%)

2 (0%) SPLINTER 2 (0%)

2 (0%) 50PLUS 1 (0%)

1 (0%) JEZUSLFT 1 (0%)

1 (0%) JONG 1 (0%)

1 (0%) NIDA 1 (0%)

1 (0%) SGP1 (0%)