27 maart – Echt hondenweer was het vandaag niet maar wel koud genoeg om deze wat oudere Catty stevig in te pakken. De eigenaresse (een Oekraïense) was verheugd dat het door haar zelf gebreide wollen maatpakje Catty behoedde voor een te lage buitentemperatuur. Zo komt het hondje, dat veel bekijks had op de markt aan het Oosteinde, deze nog even gure lentekou door.