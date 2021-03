Nieuwbouw Maartencollege zit in de pen

28 maart – Gemeente en schoolbestuur willen onderzoeken of nieuwbouw van een energieneutraal schoolgebouw mogelijk is met het Sint-Maartenscollege. Dat plan kost geld en dus meldt het college zich bij de gemeenteraad. Het huidige schoolgebouw is volgens wethouder Bouw aan het einde van de levensduur. Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkelfase. Dit is naar verwachting na de zomervakantie van 2021. Dit alles moet in het najaar leiden tot een definitief besluit over nieuwbouw, de ruimtelijke randvoorwaarden en het budget voor het gebouw. Als alles goed gaat kan het gebouw in 2025 in gebruik worden genomen. Het Sint-Maartenscollege is een school met 1250 leerlingen en dateert van 1966.