Een happy-end voor Sandra en Wopke

29 maart – Een maand geleden stond het Voorburgse horeca-echtpaar Pieter en Sandra Mooij van café-restaurant 1723 in de Herenstraat tijdens het verkiezingsdebat van RTL oog in oog met minister Wopke Hoekstra (CDA). Heel veel kon de bewindsman op dat moment voor de ondernemers niet doen, maar spraken na de uitzending af dat hij binnenkort naar hun restaurant zou komen. Hoekstra hield woord en zo kregen zij de gelegenheid de minister te ontvangen om hun woordje te doen zonder draaiende camera’s. Aan de gezichten van Sandra en Wopke te zien bij het gedag zeggen verliep de afspraak naar tevredenheid. Een happy-end dus.

