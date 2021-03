GL zoekt onontdekt talent gemeenteraad

30 maart – Nog maar nauwelijks bekomen van de laatste verkiezingen bijt GroenLinks het spits af op de weg naar de lokale stembus van 16 maart 2022 voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. De partij opent de deur voor mensen die zich kandidaat willen stellen als raadslid. ‘Je krijgt de kans om vanuit jouw idealen vorm te geven aan onze gemeente’, zegt voorzitter Geert van Rhee. ‘We zoeken kandidaten die de visie van GroenLinks concreet kunnen vertalen in politieke voorstellen. We hebben het geluk al veel talent in de partij te hebben, maar wellicht zijn er nog onontdekte talenten in onze gemeente die aan de slag willen’. Aanmelden kan tot 30 april.