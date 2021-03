31 maart – Dat werd gisteren flink doorscheppen in ijssalons zoals aan het KJplein en hier op de foto aan de Parkweg. Buiten was het netjes je beurt afwachten. Ook vandaag zijn de ijsbakken tot de rand gevuld want de warmte en belooft de toeloop voor een paar bolletjes ijs groot te worden. Zomerse beelden die goed doen maar het gezegde over die ene zwaluw wordt komend weekeinde wel bewaarheid. We zijn er nog niet helemaal.