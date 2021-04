Zender Midvliet kan tot in 2026 verder

1 april – Tot grote vreugde van het bestuur en medewerkers van Midvliet heeft het Commissariaat voor de Media besloten de omroeplicentie hier definitief toe te wijzen aan deze lokale zender. De licentie loopt tot 9 januari 2026. Midvliet diende ook een aanvraag in om de licentie te verlengen voor Wassenaar maar die gaat naar een ander. De komende tijd zal Midvliet haar PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) aanpassen aan de nieuw ontstane situatie. De berichtgeving over en uit Wassenaar zal uitsluitend nog plaatsvinden indien dit voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg relevant is. De website van Midvliet is inmiddels vernieuwd en het lokale nieuws en bijbehorende achtergronden zijn voortaan ook te vinden op de speciale Midvliet app voor zowel Androïd als Apple. Het TV-kanaal, dat zowel via Ziggo als KPN, Telfort en Tele2 te ontvangen is, heeft eveneens een vernieuwing ondergaan.