Wie wil een jaartje PvdA-wethouder zijn?

3 april – Je zou dit bericht als een advertentie kunnen zien maar is het niet. Nu wethouder Nadine Stemerdink tussentijds vertrekt per 17 mei door haar benoeming tot burgemeester van Voorschoten, zoekt de PvdA met spoed (tot en met de formatie na de raadsverkiezingen in 2022) een wethouder. Niet zomaar een maar ‘een bevlogen wethouder’. De PvdA-fractie ziet de ideale kandidaat als ‘een verbinder met overtuigingskracht die in staat is om draagvlak te creëren, zaken wil realiseren en weet hoe de lokale politiek werkt’. De fractie laat zich bijstaan door een Adviescommissie. De beoogde kandidaat wordt voorgesteld aan de coalitiepartners en de gemeenteraad. Medio mei zou de benoeming in moeten gaan.