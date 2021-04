5 apri l – Paasweer met Siberische trekjes. Binnen blijven, maar dan toch even dat verleidelijke zonnetje zien en goedgemutst naar buiten willen. Blauwe lucht tot het razendsnel donker dichttrekt en lichte jachtsneeuw het straatbeeld aan het Oosteinde even overmeestert.

