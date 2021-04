Beeldhouwer Frans Kokshoorn overleden

6 april – De in Voorburg geboren en getogen beeldhouwer Frans Kokshoorn is op 74-jarige leeftijd overleden. In Voorburg kreeg Kokshoorn o.a. bekendheid door ‘de vrouw met tegenwind op de fiets’, het beeldhouwwerk hoek Prins Bernhardlaan en Rozenboomlaan. Ook de zittende Poortwachter bij de toegang tot de Promenade in de Franse Kerkstraat is van zijn hand. In 2004 kreeg hij de Aart van den IJsselprijs. Veel bekijks kreeg Kokshoorn met een expositie in de Oude Kerk over zittende witte figuren. Zijn werk is in het bezit van vele particulieren en bedrijven in binnen – en buitenland.