Vaccinatielocatie aan Appelgaarde

6/7 april – Het voormalige kantoorpand aan de Appelgaarde 2 wordt ingericht als zesde vaccinatielocatie in de regio Haaglanden en wordt op 19 april geopend. GGD Haaglanden is belast met het voorbereidende werk. Naar het zich laat aanzien wordt er in eerste instantie begonnen met het vaccineren van circa 400 personen per dag. Naarmate er meer vaccins beschikbaar zijn gaat dat aantal omhoog. De locatie Appelgaarde 2 is op termijn geschikt voor maximaal circa 1350 vaccinaties per dag.

Men kan zich uitsluitend op afspraak laten vaccineren, na een oproep van het RIVM te hebben ontvangen. De nieuwe locatie is zeven dagen per week open, in eerste instantie van 9.00 tot 17.00 uur. Mogelijk worden de openingstijden verruimd als er meer mensen per dag kunnen worden gevaccineerd. In dat geval is de Appelgaarde open van 8.00 tot 20.00 uur. Het ziet er naar uit dat deze locatie tot einde 2021 gebruikt wordt.