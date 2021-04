Erehaag Forum Sport voor clubicoon Peter Brummer

6/7 april – Op het Oosteinde vormde zich dinsdagmiddag een erehaag van spelers en bekenden van Forum Sport voor clubicoon Peter Brummer die vorige week op 56-jarige leeftijd onverwacht is overleden. Op en rond de rouwauto gaven zij een bloemenhulde. Brummer was bijna 50 jaar lid van de vereniging. In restaurant Vreugd en Rust vond voor genodigden een indrukwekkende afscheidsplechtigheid plaats. Voorzitter Jean Nederlof van Forum Sport: ‘Na een hardloopsessie, op weg naar huis, werd Peter getroffen door een hartstilstand. Reanimatie op straat en later in de ambulance mocht niet meer baten. Een fantastische vader, clubman en sportman werd uit het leven weggerukt. Verschrikkelijk voor zijn vrouw Caroline, dochter Vivian en zoon Martijn. Maar ook voor zijn ouders, die zeer regelmatig op het veld van Forum Sport verschenen’. In het dagelijkse leven was Brummer lid directieteam van het CAK in Den Haag. Foto onder is gemaakt door Robert Huiberts.