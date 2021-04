Een buigende minister voor mevrouw Rog

8 april – We zien een binnenkomende en buigende man in verzorgingshuis Vliethof aan de Raadhuisstraat. Deze nederige begroeting was ook te zien op het NOS Journaal. Het is een momentopname van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) die daar gisteren op bezoek kwam en met bewoners sprak over hun situatie. Hier gaat hij in gesprek met bewoonster mevrouw Rog die niet eerder een buigende minister tegenover zich kreeg gadegeslagen door haar zoon. Het werd een prettig ‘onderonsje’.