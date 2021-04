Wethouder Kist: ‘Nieuwe kijk op inburgering’

9 april – Circa vijf jaar nadat wethouder Floor Kist (GroenLinks) een concreet plan voorgelegd kreeg om inburgeraars zo snel mogelijk en doeltreffend voor te bereiden op deelname op de arbeidsmarkt, meldt hij – als zou het verrassend en vernuftig zijn – de komst van ‘het nieuwe beleidsplan Inburgering’. Dat plan houdt onder meer in dat de gemeente per 1 januari 2022 eindelijk begint met het gestructureerd geven van onder meer taallessen en begeleiding op maat. Op dit moment zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Volgend jaar verandert dit door de nieuwe Wet Inburgering.

Kist: ‘We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk echt onderdeel van de samenleving voelen. En taal is nu eenmaal de beste manier om contacten te leggen en ook werk te vinden. De nieuwe aanpak is gericht op het bieden van maatwerk. We willen de inburgeraar goed leren kennen, zodat we de ondersteuning kunnen bieden die het beste bij hem of haar past. Op weg naar werk, en op weg naar sociale activiteiten. Ook dit doen we samen met inburgeraars en partners. Want alleen samen maken we de nieuwe aanpak voor inburgering succesvol’.

Het plan dat Kist in 2016 vanuit particulier initiatief en tot in detail voorgelegd kreeg, leidde tot diverse gesprekken met hem en beleidsmedewerkers maar kreeg geen vervolg door intern ambtelijk verschil van inzicht. De indieners vernamen vervolgens niets meer van de wethouder.