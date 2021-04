Gemeenteraad flitst zevenvoudig voorbij

10/11 april – We doen dit weekeinde een kort rondje gemeenteraad. Welke onderwerpen zijn bij de zeven partijen zoal aan de orde in deze coronatijd? Door raadsleden wordt overigens reikhalzend uitgekeken naar het weer normaal kunnen vergaderen in de raadzaal en niet via het oog van het computerscherm.

Wat ons betreft is in deze raadsronde het CDA de absolute winnaar met het noemen van het onderwerp ‘Ondertunneling Station Voorburg’. Dat vraagt om een serieuze aanpak. Welke raadsleden komen in de taakgroep want die zou er minimaal moeten komen om er meer van te maken dan naar het onderwerp ‘te kijken’. Het is wel een beginnetje dat kan uitgroeien tot een geweldige kans met prachtig perspectief. Het doet ons denken aan het toenmalige en vooral huidige station Delft. In Voorburg gaat het meer om een stedenbouwkundige correctie die al eerder werd bepleit. De bal ligt op de stip en we horen het gejuich al. Bovendien een interessant onderwerp om de verkiezingen 2022 mee in te gaan. En 10 tegen 1, alleen maar voorstanders.

Een greep uit de onderwerpen die op 6 april voorbij flitsten:

(1) VVD zegt: Handen af van gratis parkeren. ‘Linkse partijen hebben het oog laten vallen op het invoeren van betaald parkeren om zo extra uitgaven te kunnen betalen. Daar gaat de VVD niet in mee. De auto is geen melkkoe om andere gaten mee te dichten. Parkeren is en blijft wat ons betreft gratis in onze gemeente. Een voorstel van GroenLinks dat de weg juist vrijmaakte voor invoering van betaald parkeren is gelukkig afgewezen.

Opsplitsing aanpakken. Op voorspraak van de VVD gaat de gemeente het opsplitsen van huizen reguleren. In veel wijken ontstaat overlast doordat huizen worden gekocht, opgedeeld in meerdere kleine appartementen en dan weer verkocht. Vanaf nu moet de gemeente hiervoor toestemming geven, waarbij gekeken wordt naar de effecten in de wijk. Een mooie stap die de leefbaarheid ten goede komt’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(2) Gemeentebelangen had het o.a. over Parkeren en Huygens’ Hofwijck. ‘Bijzonder was dat in de Parkeervisie gratis parkeren niet als uitgangspunt was benoemd. Op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen werd een amendement aangenomen waarbij gratis parkeren wél als uitgangspunt in het gemeentelijk parkeerbeleid werd benoemd. Bij parkeeroverlast zijn wij van mening dat parkeeroverlast op andere manieren kan worden aangepakt. Daarnaast vinden wij dat autobezitters noch hondenbezitters moeten worden gebruikt om de gemeentekas te spekken.

De OV-verbinding Binckhorst is een mistig dossier. Bij de commissievergadering twee weken geleden bleek dat er met omwonenden niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd over hoe het proces rond tracékeuze en dergelijke verloopt. Een motie van GBLV om dit te verbeteren werd unaniem aangenomen. Daarnaast werd onze motie om volstrekt helder te hebben dat het huidige beeld naast en op Huygens’ Hofwijck niet mag worden aangetast unaniem aangenomen’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(3) Het CDA over Parkeren en Binckhorst. ‘Er zijn zorgen over de parkeerontwikkeling en verkeersoverlast bij ‘de Mall’. Om deze reden vragen het CDA, VVD, GBLV, D66 en GroenLinks om dit nauwlettend te monitoren en omwonenden tijdig te betrekken bij verdere besluitvorming. Het CDA is tevens geen voorstander van betaald parkeren en met de steun aan het amendement van GBLV onderstrepen we dat.

OV-tracé Binckhorst. ‘Het OV-tracé via de Binckhorst beroert de gemoederen. Het CDA onderkent dit via moties over het OV-tracé: kijken naar ondertunneling van station Voorburg. Maak gebruik van claims op het nationaal groeifonds als opmaat naar de Huygenstunnel (ondertunneling A4/NS/Lightrail). Werk het Broekslootkade-tracé opnieuw uit. Voor het CDA zijn dit eerste stappen naar een betere onderbouwing en meer oog voor participatie’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(4) D66 over cultuur en subsidieregister. ‘D66 is blij dat het college hetzelfde toekomstbeeld heeft voor onze theaters zoals D66 die anderhalf jaar geleden al verwoordde. Toen muntte D66 twee duidelijke wensen: geen fusie maar samenwerking tussen Theater Ludens en het Veurtheater, en extra geld voor beide theaters. Cultuur is een fundament onder onze samenleving. Ook in coronatijd. Het virus houdt ons binnen, theater, dans, en muziek brengen ons buiten onszelf. Via samenwerking en met extra geld kunnen beide theaters fungeren als culturele hotspot met een gevarieerd aanbod.

Register: D66 heeft het college opgeroepen meer energie te steken in het subsidieregister. Het register dat op initiatief van D66 is ontstaan moet transparantie bieden over verstrekte gemeentelijke subsidies. Het register dat het college nu heeft opgeleverd, is te mager. D66 heeft concrete voorstellen gedaan om de nieuwe openheid te verbeteren. Alle raadsfracties steunden D66 daarin’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(5) GroenLinks over theaters en parkeerbeleid: ‘Wij verzetten ons tegen de parkeernota waarin gratis parkeren onterecht de hemel in geprezen wordt. Gratis parkeren is geen mensenrecht. Nergens in de Grondwet, tussen het recht op gelijke behandeling, de vrijheid van meningsuiting of het verbod op de doodstraf, staat dat een ieder het recht heeft om een auto te parkeren in de openbare ruimte. Dat een amendement van GBLV, VVD en CDA werd aangenomen, waarin het bejubelen van gratis parkeren nog eens werd aangedikt, verbaast GroenLinks dan ook.

Theaters: GroenLinks is erg blij dat het voorstel is aangenomen voor de nieuwe samenwerking en voor het ophogen van het budget van de beide theaters. Met dit voorstel is de strijd tussen Veur en Ludens omgezet in samenwerking en optimisme. Beide theaters kunnen nu door. GroenLinks pleit al jaren voor een verhoging van ons sobere budget voor de theaters’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(6) PvdA over omgevingsvisie: ‘Er is een motie aangenomen van de PvdA, GL, CDA en VVD om in de Omgevingsvisie aandacht te besteden aan de parkeerbehoefte van niet alleen personenauto’s, maar ook fietsen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer en elektrisch vervoer en de bijbehorende behoefte aan laadfaciliteiten. Ruimte is schaars en de PvdA verwacht dat er in de toekomst minder behoefte zal zijn aan ‘klassieke’ parkeerplaatsen en meer behoefte aan ruimte voor fietsparkeren, deelvervoer en laadplekken. Een toekomstvisie hierop is broodnodig, bleek uit het feit dat GBLV, VVD en CDA uitspraken geen onderzoek te willen doen naar betaald parkeren en dat dat voor hen “nooit” een optie voor parkeerregulering zou zijn. De PvdA wil die optie daarentegen voor de toekomst niet uitsluiten en serieus werk maken van een visie op de toekomst van parkeren voor verschillende vormen van mobiliteit’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(7) Tot slot de ChristenUnie over parkeren en digitaal doorpakken. ‘Na de paasdagen werd duidelijk geïllustreerd dat het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en griffie digitaal doorwerken. Het college had een flink aantal besluiten en beleidstukken voorgelegd en vanuit de raad zelf waren er ook goede voorstellen. Er zijn bijvoorbeeld regels vastgesteld voor woningsplitsing en kamerverhuur, zodat een belegger niet uit geldzucht een buurt kan opzadelen met gevolgen van overbewoning van een pand, maar een mantelzorgwoning wel mogelijk blijft.

De rechtse meerderheid in de raad vond het nodig om aan de parkeernota toe te voegen dat er ‘nooit’ betaald parkeren komt. Dat is bijna kinderachtig. Je kunt niet vastleggen dat iets nooit gebeurt. De gemeenteraad houdt het recht om iets te heroverwegen en wijzigen in de toekomst. Dit doorpakken van rechts houdt impliciet in dat inwoners die geen parkeerdruk veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben, nog lang blijven meebetalen aan de nodige handhaving van onze blauwe zones’.