Inspiratie in beklemmende coronatijd

Door de heersende coronamaatregelen was er geen officiële opening. Bezoek mogelijk na het maken van een afspraak via secretaris@artibrak.nl.

Zijn mede-exposant Elise Kloppers (zie foto) maakt papierobjecten die zij combineert met weefsels. Hierbij laat zij zich aanspreken door de materialen en volgt ze hun neigingen. Samen met haar bekende ‘labelobjecten’ werden deze op de Biënnale in Venetië 2019 gehonoreerd met een AWARD.De schilderijen van Ber Boom ontstaan door denken, schetsen, beelden vormen. Het werk lijkt realistisch maar is pure fantasie. Zijn inspiratie ontleent Ber aan plantaardige vormen met soms een licht erotische toevoeging.

11 apri l – Op de nieuwe expositie bij ArtiBrak (Herenstraat 44) tonen drie kunstenaars hun werk tot en met 9 mei. De werken hebben als gemene deler kleur en verrassing en kunnen inspirerend zijn in deze beklemmende coronatijd. De kunstenaars zijn Philip Vencken die architect en kunstschilder is. In zijn kleurrijke schilderijen met thema’s als ‘urban escapes’, portretten en het naakt zijn diverse materialen verwerkt.

