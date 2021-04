Deze eeuw in april voor 4e keer sneeuw

12 april – Deze maand is het wel eens voorgekomen dat er hier en daar een dik pak sneeuw is gevallen. Zoals op 23-4-1981 (foto boven). Op 14 april 1999 viel er lokaal 15 centimeter sneeuw in delen van Overijssel! Ook in de aprilmaanden 1979 en 1970 zijn sneeuwdekken gemeten van zo’n 15 centimeter. Deze eeuw is er pas in drie verschillende aprilmaanden een sneeuwdek gemeten, nooit meer dan 5 centimeter. Lokaal zijn wel grotere hoeveelheden bekend, maar niet in de officiële metingen. In de vorige eeuw kwam het in elk decennium wel voor dat er in ten minste 5 van de 10 aprilmaanden een sneeuwdek ergens in het land werd gemeten. Sneeuw (foto onder) in april is dus wel steeds zeldzamer geworden. Laat het nu maar welletjes zijn.