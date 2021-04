‘Utrechtsebaan niet meer zien, horen en ruiken’

13 april – De ontwikkeling van de Binckhorst en de ontsluiting door openbaar vervoer houdt de gemoederen flink bezig. CDA-raadslid Jan Hendriks zegt dat het niet zo kan zijn kan dat dit volledig aan de kant van Leidschendam-Voorburg opgelost moet worden. ‘Het geschetste tracé via de Prinses Mariannelaan is het directe gevolg van de keuze die de gemeenteraad van Den Haag reeds in 2008 maakte om het toenmalige voorkeurstracé via Jupiterkade en Broekslootkade te blokkeren’, zegt Hendriks.

‘Het wordt wringen om door onze smalle straten 64 keer per uur een lightrail of tram te laten passeren en via de Geestbrug de weg te laten delen met auto- en fietsverkeer. Wie echt een visie op de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer heeft en bovendien het beste voor heeft met Opa’s veldje, de scouting, het historische erfgoed van Huygens’ Hofwijck en het stationsgebied weet het antwoord: óf we doen het niet, óf via een volledig ondertunnelde aansluiting. Het kost geld, maar dat heb je met Hoogwaardig Openbaar Vervoer’.

‘Het CDA nam daarom het initiatief het Nationaal Groeifonds aan te spreken. Liefst zouden we nog een paar stappen verder gaan: een Huygenstunnel waarin al het verkeer ondergronds wordt gebracht. Ter wille van de volksgezondheid, de leefbaarheid en voor het herstel van Huygens Hofwijck. Een plaats in het groen voor inwoners van Voorburg en van De Binckhorst. Naast de Rotterdamsebaan een Utrechtsebaan die niet meer te zien, te horen en te ruiken is’.